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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مقر معسكر إعداد الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مكان معسكر الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب عمر ربيع ياسين : الاهلي يستقر على إقامة معسكر فترة الإعداد في هولندا بعد اجتماع سيد عبد الحفيظ بمسئولي الشركة المنظمة في القاهرة.

وتعادل الأهلي مع نظيره حرس الحدود 1-1، في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولي فى الجولة الـ33.


وأحرز محمود كهربا هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.


وأدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80 عن طريق خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه.

وأنقذ حارس حرس الحدود مرماه من انفراد من بيرسى تاو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 6.


وألغى هدفاً لصالح الأهلي عن طريق محمد شريف بداعى التسلل بعد تدخل من الفار في الدقيقة 11.

الإعلامي عمر ربيع ياسين - الأهلي تتويج الأهلي بالدوري لاعبي الأهلي معسكر الأهلي

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