خبير اقتصادي: مصر تستهدف 10 مليارات دولار سنويا من الطروحات الحكومية

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في مؤتمره الأخير أن هناك حصيلة أخرى من الطروحات الحكومية سيتم طرحها في القريب العاجل، لافتا إلى أن وزيرة التخطيط أشارت إلى أن هناك مليار دولار أخرى قادمة في الطريق نتيجة الطروحات المقبلة، ولم يتحدث عن الصفقات لأن بعضها يكون مقيدا ولا يصح الحديث عنها في الوقت الحالي.

خبير اقتصادي: البنك المركزي عليه توفير حصيلة 12 مليار دولار

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن البنك المركزي والجهاز المصرفي يجب أن يوفر وعاء ادخاريا قادرا على سحب الدولارات، ووعاء يكون جاذبا لسحب الدولارات من السوق، ويوفر حصيلة لا تقل عن 12 مليار دولار، وهو قادر على عمل ذلك، وهذه الحصيلة ستساعد على تخفيف الأعباء بشكل كبير، وتساعد في تدبير الدولار لعمليات الاستيراد، وتقلل الكثير من المخاطر.

واستكمل الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تستهدف الحصول على 10 مليارات دولار سنويا من الطروحات الحكومية إضافة إلى موارد أخرى تنظر إليها، إذ أنها تبحث عن زيادة الإيرادات الدولارية السنوية بحوالي 90 مليار دولار، فمهما كانت المبيعات فهي تساهم في نسبة لن تزيد عن 5 لـ 6% من المستهدف للدولة المصرية، من خلال العديد من مصادر الدخل الدولارية.

وأردف: حدة التقارير الدولية السلبية أصبحت خفيفة على مصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحات صندوق النقد الذي يعطي مؤشرات إيجابية عن مصر.