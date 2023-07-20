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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاز باليناصيب.. تفاصيل فوز مواطن أمريكي بمليار دولار

مليار دولار
مليار دولار

استعرض الإعلامي محمد علي خير، خبرًا عن فوز مواطن أمريكي في اليناصيب في الولايات المتحدة الأمريكية بمليار دولار، نتيجة شرائه ورقة يناصيب بـ 2 دولار فقط أي بحوالي 60 جنيه مصري، في واحد من الأخبار التي تتحدث عن الأحلام، والتي لا يصدقها البعض. 

محمد علي خير يتحدث عن الفوز باليناصيب الأمريكي 

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن أحد المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية تحول حلمه إلى حقيقة، إذ أن إدارة اليناصيب الوطني بأمريكا اتصلت به لتبلغه أن ورقة اليناصيب التي اشتراها بـ 2 دولار، فاز بسببها بمبلغ مليار دولار. 

وتابع محمد علي خير: "المواطن ده صحي الصبح على تليفون بيتقال فيه أنت كسبت مليار دولار في اليناصيب الوطني، الراجل اللي اشتراها بس ممكن يكون سالفها، وممكن يكون بيضربها بالحظ، لما حد بيفوز باليناصيب الوطني الكبير في أمريكا، لا يتم الإعلان عنه، ولا اسمه ولا وظيفته ولا أي بيانات عنه". 

وأردف، أن إدارة اليانصيب خيروا هذا الشخص، أن يحصل على 33 مليون دولار سنويا، أو يحصل على أمواله كاملة دفعة واحدة، وعادة الذي يفوز باليناصيب يطالب الحصول على أمواله كلها دفعة واحدة، "والقانون هناك بيقول لو هتاخد فلوسك كاش هتقل لـ 516 مليون دولار، وهيدفع عليها ضريبة، وهيبقى معاه في الآخر 400 مليون دولار".

ومازح محمد علي خير قائلا: "انا قعدت أحسب بالمصري هو كسب كام بالجنيه، هيكسب 18 مليار جنيه تقريبا، تخيل صاحي الصبح واحد يقولك انت كسبان 15 مليار جنيه ولا 18 مليار، قولي حسابك البنكي أحولهولك، انت بقا هتعمل بالفلوس إيه وقتها، وهل حياتك هتتغير، يعني هتفضل في الحارة والشارع والحي، ولا هتروح تشتري فيلا في مراسي وطائرة خاصة وغيره". 

واستكمل محمد علي خير، أنه في أمريكا يطالبوا الأشخاص الفائزين بجوائز اليناصيب الوطني بتعيين مكتب محاسبة كبير، ومكتب قانوني كبير، لأنه تحول بين يوم وليلة إلى رجل ثري، "الأغنياء في العالم لما بيمسكوا فلوس عارفين هيعملوا بيها إيه، ولكن المواطنين الغلابة لما بيجيلوا الفلوس مش بيبقى عارف يعمل بيها إيه". 

محمد على خير يناصيب الأمريكي مليار دولار ورقة يناصيب المحور برنامج المصري أفندي

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