محمد علي خير يطالب بإنشاء متحف للأهلي: "مفيش دولاب يكفي بطولاته"

احتفى الإعلامي محمد علي خير، بالبطولات التي حققها النادي الأهلي على مدار تاريخه، والتي كان آخرها حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، قائلا إن بطولات النادي الأهلي كبيرة وعديدة وهذا أمر يجب الفخر به.

محمد علي خير: يجب على الأهلي إنشاء متحف لبطولاته

وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري افندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأهلي لا يحتاج دولاب لبطولاته، وإنما يحتاج لمتحف إذ أن دولاب لا يكتفي البطولات العظيمة والكثيرة التي حققها المارد الأحمر خلال تاريخه، "مفيش دولاب يا فندم ينفع النادي الأهلي إحنا عاوزين متحف".

وطالب محمد علي خير، محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي باتخاذ خطوات في إنشاء متحف للنادي الأهلي لعرض بطولاته أمام الجميع، ويكون الدخول بتذاكر من أجل الاستفادة من البطولات العظيمة للأهلي، "خلي الناس تدخل تشوف الأهلي وبطولاته".