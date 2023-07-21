عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

جدل بين رواد السوشيال
جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس بعد أيام من زفافه

أثارت وفاة عريس أردني  جواد أدرج بعد 4 أيام من زفافه بسكتة قلبية الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا وسط صدمة وحزن كبيرين اجتاحا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

قد توفي الشاب متاثرا بإصابته بسكتة قلبية مفاجئة وذلك بمنزله في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد مرور أربعة أيام على زفافه.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع صور للعريس مع عروسته المفجوعة سارة العمري وذلك على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" .

قد درس المهندس الراحل  تخصص هندسة قدرة وطاقة كهربائية وذلك من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وتزوج منذ 4 أيام وذهب مع زوجته في رحلة استجمام، إلا أنه شعر بتعب مفاجئ وقرر العودة إلى منزلهما في العاصمة عمان، ليتوفى في المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.

وقد جاءت الكثير من عبارات الرثاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بتلك الحادثة الحزينة، إلا أن المنشور الذي قامت بنشره عمة العروسة سهام العمري كان الأكثر تداولاً. بين رواد السوشيال ميديا 

 

وفاة عريس مواقع التواصل الاجتماعي رواد السوشيال سكتة قلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

موضوعات متعلقة

صديق قائد الغواصة تيتان يثير الجدل بشأن مصير الغواصة "تيتان"..اعرف القصة كاملة

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

إدانات عربية وإسلامية شديدة لتدنيس المصحف في السويد

أوبو تطرح رينو Oppo Reno10 رسميا للحجز المسبق

بريطانيا تدين بشدة الاعتداء على السفارة السويدية في بغداد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مفاوضات ضم سوزا ويعلن عودة نجم الفريق

تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ