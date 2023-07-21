جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

أثارت وفاة عريس أردني جواد أدرج بعد 4 أيام من زفافه بسكتة قلبية الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا وسط صدمة وحزن كبيرين اجتاحا مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

قد توفي الشاب متاثرا بإصابته بسكتة قلبية مفاجئة وذلك بمنزله في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد مرور أربعة أيام على زفافه.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع صور للعريس مع عروسته المفجوعة سارة العمري وذلك على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" .

قد درس المهندس الراحل تخصص هندسة قدرة وطاقة كهربائية وذلك من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وتزوج منذ 4 أيام وذهب مع زوجته في رحلة استجمام، إلا أنه شعر بتعب مفاجئ وقرر العودة إلى منزلهما في العاصمة عمان، ليتوفى في المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.

وقد جاءت الكثير من عبارات الرثاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بتلك الحادثة الحزينة، إلا أن المنشور الذي قامت بنشره عمة العروسة سهام العمري كان الأكثر تداولاً. بين رواد السوشيال ميديا