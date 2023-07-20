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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: العلمين سيكون أحد أكبر المهرجانات في العالم

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إن المغرب وتركيا كانتا قد سبقت مصر سياحيا خلال الفترة الماضية، بسبب المهرجانات والفعاليات التي يقدموها فضلا عن المسلسلات التركية، لافتا إلى أن مهرجان موازين في المغرب يُنفق عليه عشرات الملايين من الدولارات ولا يقدم عوائد تسد حجم الإنفاق إذ أن أغلبها فعاليات مجانية للمواطنين، ولكن هذا يعطي عائدا غير مباشر من الناحية السياسية. 

 

ناقد فني يتحدث عن مهرجان العلمين 

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن العوائد غير المباشرة يجب النظر إليها في المهرجانات، إذ أن المغرب يقيم 75 مهرجانا سنويا، ويدخل لها أكثر من 20 مليار دولار من عائدات السياحة بشكل صافي، إذ يأتي أكثر من 100 مليون دولار في العام الواحد إيرادات تصوير الأفلام، وهذه عوائد غير مباشرة ويجب النظر إليها. 

 

وتابع الناقد الفني، أن مهرجان العلمين الجديدة ناجح منذ دورته الأولى، إذن المهرجان أصبح على خريطة السياحة العالمية بعد تأسيسه مباشرة من الدعاية السريعة والمميزة، والتي جذب قطاعا كبيرا من السياحة العربية والأجنبية، إذ أنه يتم الاتفاق مع نجوم أجانب ونجوم عرب كل هذه المواد التسويقية أدت لانتشار المهرجان بشكل كبير. 

 

مهرجان العلمين سيكون أحد أكبر المهرجانات في العالم خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاهتمام الكبير، والتسويق المميز له. 

مهرجان العلمين المهرجانات محمد على خير برنامج المصري أفندي المحور

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