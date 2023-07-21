عقب اختناق 56 شخصًا بحمام سباحة..قرارات عاجلة من وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنه من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للوقوف - علي مجريات الواقعة الخاصة باختناق عدد من الأشخاص داخل حمام سباحة بمنطقة سبورتنج شرقي الإسكندرية.

وذكرت المديرية في بيان أنه بناءً علي تعليمات محافظ الإسكندرية أمر بتشكيل لجنه مكونة من المحافظة وحي شرق بالتنسيق مع مديرية الشؤن الصحية لبحث الحادثة ومعرفة اسباب الاختناق واخذ عينات من مياه حمام السباحة للفحص كيميائيا من نسب الغازات المتواجده وقياس درجة القلوية وجميع الفحوصات الازمة.

وأوضحت المديرية أن الأكاديمية التابع لها حمام السباحة لا تخضع لوزاره الشباب والرياضة أو مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية في الوقت الحالي حيث صدر بالفعل ترخيص سابق للأكاديمية الكائنة ۱۷۹ شارع طيبة - سبورتنج من وزارة الشباب و الرياضة و انتهي العمل به من تاريخ ٧سبتمبر ٢٠٢٢ و لم يجدد من وزارة الشباب و الرياضة مرة اخري لعدم مطابقه مياه حمام السباحة للمواصفات البيئية والصحية و أيضا إشتراطات الحماية المدنية وكذا إشتراطات وزارة الشباب والرياضة.

وتطمئن المديرية مواطني الإسكندرية بخروج كافة اللاعبين من المستشفي بعد تلق الإسعافات اللازمة لهم و هم جميعا بحالة جيدة و لله الحمد.

وأهابت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية مواطنين الإسكندرية بالحذر و توخي الحيطة - والتأكد من وجود ترخيص للمنشأة الخاصة قبل التعامل معها حفاظا علي أرواحكم و حقوقكم.