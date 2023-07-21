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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة لمسئولي السويس الجديدة بمصنعين بعتاقة لدعم الاستثمارات وتذليل العقبات

مسئولو السويس الجديدة
مسئولو السويس الجديدة

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسئولو جهاز المدينة، بزيارة إلى مصنع  " كناوف إيجبت " لإنتاج الجبس ومشتقاته، ومصنع " مصر إسبانيا " لإنتاج السيراميك والبورسلين،  وذلك ضمن الزيارة  الدورية لمسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة لمصانع وشركات المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بالسويس الجديدة، للوقوف على حركة الاستثمارات بالمدينة والتعرف على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه الاستثمار أو الانتاج وتذليلها.

 

مسئولو السويس الجديدة

 

واستهلت المهندسة أسماء مخلوف، الزيارة بتفقد مصنع كناوف إيجبت بالمنطقة الصناعية، والذي ينتج  الجبس ومشتقاته المختلفة باستثمارات ألمانية، على مساحة ١٣٣٢١٦م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠مليون م/عام، ويصدر ١٥٪ من منتجاته تحت علامة تجارية كناوف ايجبت إلى العديد من دول العالم.

 

مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة

وأشاد مسئولو الشركة بتعاون مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء واستقرارها، وكذلك تخصيص أرض إضافية لتوسعات الشركة بالمدينة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جهاز المدينة قام بطرح تنفيذ سياج شجري بطول ٧ كم لحماية المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة بعتاقة من الأتربة والغبار التي قد تؤثر على إنتاج بعض المصانع والشركات،  مؤكدةً  أن المصنع مثال عملي  لجملة '' صنع في مصر" الذي ينافس نظيره الأجنبي ويطبق أعلى معايير الجودة، فمصر لديها قدرات وكفاءات غيرت الخريطة الصناعية مؤخراً إلى الأفضل.
 

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كما زارت المهندسة أسماء مخلوف، شركة مصر/إسبانيا لإنتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة، والذي يمتد على مساحة ٤٠٧٦٠م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف م/يوم، ومن المستهدف أن تزيد إلى ٤٠ ألف م/يوم خلال 6 أشهر بأكثر من علامة تجارية وتصدر ١٥٪ من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجته لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.

 

تخصيص 13 الف متر للتوسعات

 

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، أثناء الزيارة إلى أنه تم تخصيص مساحة إضافية ١٣٠٠٠م٢ لتوسعات الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، وأن منتجا مثل بورسلين ماجستيك يعد سبقاً صناعياً وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم.


 

السويس الجديدة مصانع التصدير الإنتاج السيراميك

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