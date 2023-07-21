عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر: تمزيق وحرق القرآن في السويد يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢١ يوليو ٢٠٢٣، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم. 


وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.


وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في  التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

ازدراء الأديان استقرار المجتمع استقرار المجتمعات السلطات السويدية المسلمين حول العالم المتطرف القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الزمالك يحل أزمة إيقاف قيد اللاعبين بدفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

الديوان الأميري في قطر ينعي أحد أفراد الأسرة الحاكمة

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن تسجيل الرغبات ونصائح لتجنب الأخطاء الشائعة

تحذير| هذه العلامات تشير إلى الاكتئاب الصيفي الموسمي

للمقبلين على الزواج| انخفاض كبيرة بسعر الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

أول فعل قام به النبي فور الهجرة للمدينة المنورة.. خطيب الأزهر يكشف عنه

حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج من المياه العميقة قبل الكوارث المدمرة.. ظهور صادم لسمكة يوم القيامة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

فيديو

حسن شاكوش يرد على شائعات علاقته مع حورية فرغلي| فيديوجراف

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ