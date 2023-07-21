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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملعب إسحاق حلمي بالإسكندرية يستقبل مباراة نهائي بطولة كرة الشاطئ

نهائي بطولة الكرة
نهائي بطولة الكرة الشاطئية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تقديم كامل الدعم والرعاية للأنشطة الرياضية الشاطئية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمختلف أشكالها.


ووجه الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتذليل أي عقبات وتقديم كافه التسهيلات لإقامة أي فعاليات رياضية بالشكل الذي يليق بمدينة الإسكندرية أمام زائريها.

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وصرح  الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن ملعب شاطئ إسحاق حلمي الرملي شهد مساء اليوم مباراة نهائي بطولة كرة الشاطئ بين نادي "الترسانة البحرية" و"نادي المصري البورسعيدي".


وأكد أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف فإن شواطئ الإسكندرية ترحب بإقامة أي فعاليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

 

وأقيمت المباراة بحضور كل من الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على اللعبة، والدكتور محمد عبد الرازق.

الاسكندرية الترسانة البحرية الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري الإدارة المركزية للسياحة الدعم والرعاية السياحة الداخلية للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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