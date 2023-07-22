سهير شلبي: ماسبيرو قلعة الإعلام التي شكلت وجدان الأمة

هنأت الإعلامية سهير شلبي، الشعب المصري والوطن العربي بمناسبة ذكرى افتتاح ماسبيرو، مشيرة إلى أن 63 عاما مرت على افتتاح قبعة الإعلام العربي.



وأضافت سهير شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هناك مجهود كبير وراقي و 63 عاما من الريادة الإعلامية، مضيفة أن ماسبيرو قلعة الإعلام التي شكلت وجدان الأمة.



وتابعت أنها قدمت برنامج كثيرة ومنها برنامج سواح الذي ذهب إلى كل محافظات مصر، لافتة إلى أنه حصلت على شهادات تقدير من كل محافظي مصر لدور البرنامج في الترويج للسياحة المصرية.