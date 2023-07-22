إصابة عضو مجلس نواب سابق وآخر في انقلاب ملاكي بالمنيا

أصيب عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي في جنوب المنيا وشخص أخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا، وقد تحرر محضرا بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بجوار كوبري ماقوسة بمدينة المنيا.

إصابة عضو مجلس نواب سابق

علي الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث المنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شريف. ناجي. عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ملوي، ومرافقه طارق احمد تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وقد تحرر محضرا بالحادث، وانتقل فريق من إدارة المرور والمباحث الجنائية لمعرفة الظروف والملابسات، ورفع آثار الحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف.

