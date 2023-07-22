لمحاربة الابتزاز.. انطلاق حملة اعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أولي حملات اعرف حقك علي شواطى القطاع الشرقي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى، وفي إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة علي شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الإنضباط والإلتزام علي الشواطئ وبخاصة أيام الجمع حيث ارتفاع نسب الاشغال.

وقاد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة يرافقه أسامة علي مدير عام الإدارة العامة المصايف ومحمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة والعميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ ومجموعة من مفتشي الإدارة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى أولى حملات اعرف حقك، التي تأتي استمرارًا لنجاح حملات اعرف حقك التى بدأتها الإدارة المركزية منذ أربعة أعوام تقريبا وحققت نجاحا كبيرا فى توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقس أساسي تمارسه الإدارة كل صيف.



وشدد عبدالرازق على التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد، وضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام، والمتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ.

كما شدد على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، وتوعية الرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال ارقامنا المسجلة علي بوابات الشواطئ .كما تم توعية الرواد بمجانية دورات المياة .