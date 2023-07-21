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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالإسكندرية

 

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد ، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل 17 مقبرة ، بمقابر خورشيد بالطريق الزراعي، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشن حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بقرية أبيس الثامنة حيث تم إزالة شدة خشبية بالدور الثالث علوي علي مساحة 100م وكذا إزالة اعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة حوشة 4 جزء 4 عبارة عن أسوار مخالفة بإرتفاع 2م علي مساحة 300م.

وقام حي العامرية ثان برئاسة الاستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن 4 مقابر مخالفة بدون ترخيص تم إزالتها بالكامل وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض فضلا عن إزالة مبني من الطوب الأبيض علي مساحة 150م بقريه العراق بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب بقرية الهواريه

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد 5 متغيرات مكانية
بعزبة الخروعة ، عزبة يحيى ، المراغى ، الزاويدة علي مساحة 8 قيراط.

وشهد حي العجمي برئاسة الأستاذة هدي ابو كليلة حملة مكبرة شملت️ إزالة جزء من روف شارع 45/4 اكتوبر النخيل وكذا️ إزالة دور ارضى من البلوك الابيض بدون سقف شارع اكتوبر 2 بجوار مسجد التوفيق فضلا عن إزالة ️سور بشارع الزهور منطقة ابو يوسف بحري.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الخامس عشر  بالعقار الكائن 21 حارة مدورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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