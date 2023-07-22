البحر كامل العدد.. إنقاذ غريق بـ أبو تلات غربي الإسكندرية

نجح المنقذون في إنقاذ غريق بشاطئ أبو تلات المميز 2، غربي محافظة الإسكندرية، وتقديم الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفي في حالة مستقرة.



وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نسب إشغال الشواطئ تخطت 90% في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث استقبلت شواطئ الإسكندرية روادها منذ فجر اليوم، حيث سجلت شواطئ ميامي العام والبوريفاج السياحي نسبة إشغال 100% والسرايا وفريسكا قبل التاسعة صباحا وتراوحت نسبة الإشغال لباقي الشواطئ من 70% ل 90% بشواطئ القطاع الشرقي أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي تراوحت نسب الإشغال من 50% إلى 80%.



وأشار البيان إلى ضبط بعض المواد المخدرة من قبل المفتشين فى بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة المفتشين أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظا على الآداب العامة للشاطئ.



وأضافت أنه استمرارا للمبادرة التي بدأتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الصيف الماضي وهي عدم السماح للمصطافين بالخروج بملابس البحر أو بملابس غير لائقة الي الشارع، تم اليوم منع العديد من رواد الشواطئ وإرجاعهم مرة أخرى الي الشاطئ لإرتدائهم الملابس اللائقة للسير بها في الشارع احتراما الآداب العامة للطريق.



وشن محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ العجمى وحمدي إبراهيم مدير إدارة شواطئ حي العجمي ومراقبي الشواطئ بالمرور علي شواطئ القطاع الغربي والعجمي لتفقد الأوضاع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات من العمال او المستأجرين تجاه الرواد.



وأسفرت الحملات المرورية غرب المحافظة عن تحقيق شاطئ كناري مخالفة فرض إكرامية على أحد الرواد وتم استرداد المبلغ وطرد العامل، وحقق شاطئ شاطئ الهانوفيل الغربى المميز فرض إكرامية على احد الرواد وتم استرداد المبلغ وطرد العمال.



كما أسفرت عن مخالفة بشاطئ شهر العسل العام وهي تحصيل 5 جنيهات مقابل إستخدام دورات المياه وتم التنبيه بمجانية الإستخدام وعدم التحصيل و اذا تكررت المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وشاطئ هدير خدمة لمن مخالفة تحصيل مبالغ إضافية علي التذكرة وتم استردادها لأصحابها والتنبيه الشديد بعدم التكرار الا وسيتم اعتبارها مخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المستأجر.



وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أو على الأرقام الموجودة على الصفحة.