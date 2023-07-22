محمد فائق: حبيت الجيش ودخلته بسبب والدي وهذا كان شرطي|تفاصيل

حل محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، ضيفا على برنامج "مصر الجديدة" في حوار خاص جدا بمناسبة مرور 71 عام على ثورة 23 يوليو و كشف عن بداية انضمامه بالجيش المصري.

وأكد محمد فائق، خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر شاشة "ETC" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رضوان، على حبه للجيش و تصوره بأن مستقبله بأكمله سيكون بداخل الجيش، منوها إلى أن العلوم العسكرية جاذبة جدا، و أنه يحب الرياضيات جدا و كان متقدم بالتوجيه "الثانوية العامة قديما".

ونوه وزير الإعلام الأسبق، إلى أنه التحق بكلية طب بعد حصوله على مجموع عالي بالثانوية العامة، ثم الكلية الحربية و ذلك بعد نصيحة والده له بالالتحاق بها، معقبا: "كنت متردد و كان عندي شرط أن أدخلها بدون واسطة"، موضحا امتلاكه لمواصفات و قدرات ساعدته في اجتياز الاختبارات و الالتحاق بالكلية الحربية.

كنت من فرق الدفاع الجوي و بطلع الأول

وأضاف، أنه كان من فرق الدفاع الجوي و تعتبر من أصعب الفرق، و كان دائما يحصل على المركز الأول بها، مؤكدا أن في هذه الأثناء كان هناك اهتمام كبير للجيش و كانت تسافر الفرق لبعثات بـ لندن، خاتما بأنه كان لديه اهتمامات متعددة بالناحية العسكرية.

