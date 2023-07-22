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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد فائق: حبيت الجيش ودخلته بسبب والدي وهذا كان شرطي|تفاصيل

محمد فائق وزير الإعلام
محمد فائق وزير الإعلام الأسبق

حل محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، ضيفا على برنامج "مصر الجديدة" في حوار خاص جدا بمناسبة مرور 71 عام على ثورة 23 يوليو و كشف عن بداية انضمامه بالجيش المصري.

وأكد محمد فائق، خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر شاشة "ETC" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رضوان، على حبه للجيش و تصوره بأن مستقبله بأكمله سيكون بداخل الجيش، منوها إلى أن العلوم العسكرية جاذبة جدا، و أنه يحب الرياضيات جدا و كان متقدم بالتوجيه "الثانوية العامة قديما".

ونوه وزير الإعلام الأسبق، إلى أنه التحق بكلية طب بعد حصوله على مجموع عالي بالثانوية العامة، ثم الكلية الحربية و ذلك بعد نصيحة والده له بالالتحاق بها، معقبا: "كنت متردد و كان عندي شرط أن أدخلها بدون واسطة"، موضحا امتلاكه لمواصفات و قدرات ساعدته في اجتياز الاختبارات و الالتحاق بالكلية الحربية.

كنت من فرق الدفاع الجوي و بطلع الأول 

وأضاف، أنه كان من فرق الدفاع الجوي و تعتبر من أصعب الفرق، و كان دائما يحصل على المركز الأول بها، مؤكدا أن في هذه الأثناء كان هناك اهتمام كبير للجيش و كانت تسافر الفرق لبعثات بـ لندن، خاتما بأنه كان لديه اهتمامات متعددة بالناحية العسكرية. 
 

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