أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

أظهرت مجموعة من الصور المذهلة كيف تقترب أسماك قرش بيضاء من قفص حديدي داخله سائحة في المياه قبالة جنوب أفريقيا.

التقط الصور المذهلة التي كان فيها أسماك القرش قريبة من قفص السائحة مارك جراهام، مؤسس مشروع White Shark Ocean Project، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية.

أسماك قرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا

أسماك قرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا

أسماك قرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا

سمكة قرش

وأوضح التقرير أن مارك جراهام كثيرا ما يصطحب محبي أسماك القرش إلى خليج كلاين براك موسيل في جنوب أفريقيا لقضاء بعض الوقت تحت المياه بينما لا يزال محميا بأمان داخل قفص معدني.

ونبه مارك جراهام: "أسماك القرش هنا تتصرف بفضولية فقط، وليست عدوانية نهائيا، فإذا كانوا يريدون حقا الدخول إلى القفص، فإنهم سيحاولون بذل المزيد من الجهد".