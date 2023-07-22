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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 مهاجرين على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب

صدى البلد

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية على صفحتها بموقع فيسبوك أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن ستة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب.

وأضافت أن القارب اصطدم بالصخور مما أدى لغرق ستة أشخاص، مشيرة إلى أن 48 نجوا من الحادث.

وأعلنت البحرية المغربية الثلاثاء أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي في الأيام الأخيرة، معظمهم من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن 400 منهم أنقذتهم في المياه الإقليمية.

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كما لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم قبل ثمانية أيام في انقلاب مركب في سان لوي قرب الحدود بين السنغال وموريتانيا.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية أو الإسبانية أو الدولية.

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