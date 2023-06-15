بعد مأساة غرق قارب مهاجرين باليونان.. توقيف 9 مصريين يشتبه بأنهم مهربون

أفادت قناة “الشرق” السعودية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر يونانية، بأنه تم توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات اليونانية ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية وقع أمس في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس، في بيان "لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، ما أثار مخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك الحالي بكثير، إذ يعتقد أن حوالي 750 شخصًا كانوا يسافرون على متن السفينة"، مؤكدًا أن "عملية البحث عن ناجين مستمرة".

وكان القارب على متنه عدد من المصريين، وأعلنت سفارة مصر في أثينا متابعتها للواقعة والتواصل المستمر مع السلطات اليونانية.

وقدّرت السلطات اليونانية نقلا عن بعض المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أن عددهم كان يتراوح ما بين 400 -750 شخصًا، أُنقد منهم حتى الآن 100 شخص.