تحرير 1320 محضرا للمنشآت المخالفة بالقليوبية

أكدت الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية بالقليوبية قيام فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمرور على 1764 منشأة غذائية، وأخذ 633 عينة مواد غذائية.



وأشارت إلى أنه تم تحرير1320 محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام 2569 كيلو من الأغذية المختلفة غير الصالحة ، و465 لتر سوائل، وتم المرور على 307 محطة لمياه الشرب، و 32 محطة لمعالجة مياه الصرف.



من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن هناك خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



ووجَّه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مشيرا إلى التعاون التام بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل أي عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.