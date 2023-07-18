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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تكرار الشكاوى .. كهرباء القليوبية تكشف تفاصيل انقطاع التيار عن القرى

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أكد مصدر مسئول بكهرباء القليوبية إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن بعض قرى المحافظة، يأتي من أجل تخفيف الأحمال. 

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وأضاف المصدر أن درجة الحرارة مرتفعة وغير مسبوقة ويكون هناك ترشيد للاستهلاك بالتناوب حفاظا على المهمات والمعدات الخاصة بالكهرباء حتى يتم تبريدها لتزداد كفاءتها ولا تتعرض للتلف وتحتاج لإصلاح يمتد ساعات طويلة. 

وأشار الى انه يتم فصل الكهرباء بكل قرية لمدة من نصف ساعة إلى ساعة بالتناوب حتى يتم الحفاظ على طاقة الكهرباء وتستمر أعمالها على مدار اليوم الكامل. 

واوضح المصدر أنه تم صيانة جميع المحولات الكهربائية قبل بدء فصل الصيف ورفع كفاءتها لمواجهة موجة الطقس الحار. 

القليوبية مصدر مسئول بكهرباء القليوبية ترشيد للاستهلاك تخفيف الأحمال انقطاع التيار الكهربائى

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