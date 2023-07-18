بعد تكرار الشكاوى .. كهرباء القليوبية تكشف تفاصيل انقطاع التيار عن القرى

أكد مصدر مسئول بكهرباء القليوبية إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن بعض قرى المحافظة، يأتي من أجل تخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر أن درجة الحرارة مرتفعة وغير مسبوقة ويكون هناك ترشيد للاستهلاك بالتناوب حفاظا على المهمات والمعدات الخاصة بالكهرباء حتى يتم تبريدها لتزداد كفاءتها ولا تتعرض للتلف وتحتاج لإصلاح يمتد ساعات طويلة.

وأشار الى انه يتم فصل الكهرباء بكل قرية لمدة من نصف ساعة إلى ساعة بالتناوب حتى يتم الحفاظ على طاقة الكهرباء وتستمر أعمالها على مدار اليوم الكامل.

واوضح المصدر أنه تم صيانة جميع المحولات الكهربائية قبل بدء فصل الصيف ورفع كفاءتها لمواجهة موجة الطقس الحار.