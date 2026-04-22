رئيس فنلندا يزور المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

قام ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بزيارة إلى كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال تواجده في مصر ضمن زيارة رسمية.

وشملت الجولة تفقد أروقة المتحف المصري الكبير، حيث اطّلع على ما يضمه من مقتنيات أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب زيارة منطقة أهرامات الجيزة، إحدى أبرز المعالم السياحية والتاريخية في العالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالترويج للمقاصد السياحية والثقافية في مصر، والتأكيد على مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحضارة الإنسانية الممتدة

زيارة رئيس جمهورية فنلندا لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة

كما استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في زيارة رفيعة المستوى إلى حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، حيث ألقى كلمة بعنوان "التحولات العالمية وتغير موازين القوى"، أعقبها حوار تفاعلي مع طلاب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة بدر.

وذكر بيان صادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذه الزيارة تعد حجر زاوية في المهمة الدبلوماسية الرسمية للرئيس في مصر، وتجسيداً لالتزامه بالتواصل مع الجيل القادم من القادة العالميين.