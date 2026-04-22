الدواجن المصرية تغزو قطر رسميا.. أول شحنة بـ 300 طن تنطلق اليوم

أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن القطاع يشهد خلال العام الجاري فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الاتحاد للتحرك لتصريف الفائض لضبط السوق وتحسن الأسعار وعدم انهيارها .

وأوضح العناني في بيان صحفي اليوم أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة على توريد كميات من الدواجن المجمدة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وسحب الفائض من السوق، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على توريد كميات مبدئية تبلغ 1050 طنًا، قامت خمس شركات بتنفيذها بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وإجراء التحاليل اللازمة، مع وجود توجه لزيادة هذه الكميات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف التصدير، كشف العناني عن نجاح الجهود في فتح السوق القطري أمام الدواجن المصرية، حيث تحركت بالفعل أول شحنة تصديرية اليوم بواقع 10 حاويات، موضحًا أن سعة كل حاوية تصل إلى 30 طنًا، بما يعكس حجم الشحنة وأهميتها كبداية فعلية لعودة الصادرات المصرية إلى السوق القطري، بعد الانتهاء من تنسيق واعتماد كافة المستندات المطلوبة بين الجانبين.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن فتح السوق القطري يتيح الفرصة أمام أي منتج مصري يمتلك تعاقدات تصديرية للتوسع في هذا السوق، في ظل وضوح الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتصدير، لافتًا إلى أن الاتحاد يجري حاليًا مفاوضات مع شركات في دولة الكويت لبدء تصدير شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.