قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سد ثغرات القانون.. كيف يستهدف التشريع الجديد إنهاء «التحايل» على سن الزواج؟

زواج الأطفال
زواج الأطفال
حسن رضوان

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي، إلى اللجنة المختصة، لبدء مناقشته تمهيدًا لإقراره.

التحرّك التشريعي الجديد لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى واقع مقلق تكشفه الأرقام الرسمية، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة تصادق على زواج لفتيات دون 18 عامًا خلال عام واحد، بما يمثل نحو 43% من إجمالي الحالات للفتيات دون سن 20، مع تركز الظاهرة في المحافظات الريفية والحدودية.


وفق المذكرة الإيضاحية، ينطلق مشروع القانون من التزام دستوري بحماية الطفل، في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر للصحة والتعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلًا عن كونها انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفولة.

كما يعكس المشروع استجابة لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، الذي سبق أن شدّد على ضرورة وضع حد قانوني حاسم للزواج المبكر، باعتباره قضية تمس الأمن الاجتماعي ومستقبل الأجيال.

ملامح التشريع الجديد


المشروع يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يجرّم زواج الأطفال بشكل صريح، متسقًا مع نصوص الدستور، خاصة المادة 80 التي تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا.

ولا يقتصر التجريم على توثيق الزواج فقط، بل يمتد ليشمل كافة صور التحايل، بما في ذلك الخطبة أو الاتفاق أو حتى الوعود بالزواج، سواء تمت بشكل رسمي أو غير رسمي، داخل مصر أو خارجها.

كما يغلق المشروع ثغرات قانونية طالما استُغلت، عبر تحديد وسائل إثبات السن بشكل دقيق، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وجواز السفر، لمنع التلاعب في الأعمار.

عقوبات رادعة ورسائل واضحة


يتبنى المشروع نهجًا صارمًا في الردع، حيث ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، لكل من يشارك في إتمام أو تسهيل هذا النوع من الزواج.


إحالة المشروع في هذا التوقيت تعكس تحولًا في التعاطي مع الظاهرة، من مجرد نقاش اجتماعي إلى تدخل تشريعي مباشر، في محاولة لفرض واقع جديد يضع حدًا للممارسات التقليدية التي لا تزال قائمة في بعض المناطق.

المستشار هشام بدوي مجلس النواب مشروع قانون تجريم زواج الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

