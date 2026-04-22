المدير السابق لمدرسة دراسات الردع النووي بالجوية الأمريكية: أمريكا قررت شن حرب على إيران بسبب التهديد النووي

أكد آدم لوثر المدير السابق لمدرسة دراسات الردع النووي المتقدمة بالجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اعتقدا أن إيران مستمرة في تنفيذ برنامجها النووي.



وقال آدم لوثر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، : "الولايات المتحدة تعتمد على التصوير عبر الأقمار الصناعية لمتابعة ما يحدث داخل إيران".

وأضاف آدم لوثر: "تم تقديم معلومات إلى ترامب تشير إلى مضي إيران قدما في مسار الملف النووي الإيراني".

وتابع آدم لوثر: "إدارة ترامب درست إيجابيات وسلبيات الحرب على إيران وقررت شن حرب على إيران بسبب التهديد النووي الإيراني".

وأكمل آدم لوثر: "إيران تمتلك مصانع ونظم ويورانيوم مخصب يمكنها من الوصول إلى تصنيع رؤوس نووية بسهولة".

