محمد قشقوش: الحشد الأمريكي يفرض طوق حصار واسعًا.. والتفاوض مع إيران «تحت النار»

قال اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي، إن القوات الأمريكية واصلت خلال الفترة الأخيرة تعزيز وجودها العسكري، عبر تشكيل طوق حصار خارجي واسع، مشيرًا إلى أن هذا الحصار امتد لمسافة تصل إلى نحو 1200 كيلومتر، وضم عددًا كبيرًا من القطع البحرية الثقيلة، في إطار تشديد الرقابة على التحركات في المنطقة.

وأوضح "قشقوش" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن هذا الانتشار العسكري المكثف جاء في سياق محاولات لفرض السيطرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ناقلات النفط الإيرانية، لافتًا إلى أن بعض السفن تحاول كسر الحصار بطرق مختلفة، ما يزيد من تعقيد المشهد.

وأضاف أن أسلوب التفاوض التقليدي يقتضي وجود أهداف واضحة ومحددة، مؤكدًا أن الملف النووي الإيراني يمثل جوهر الأزمة، وأن أي محاولة لحل الأزمة بشكل شامل يجب أن تنطلق من معالجة هذا الملف بشكل مباشر، خاصة في ظل تأثيره على قضايا أخرى مثل إغلاق المضائق الحيوية.

وأشار إلى أن التفاوض الأمريكي الإيراني الحالي يجري خارج هذا الإطار الواضح، مؤكدًا أن فشل اتفاقيات سابقة، مثل اتفاق أوسلو، يعود إلى غياب الدقة والضمانات الكافية، محذرًا من أن أسلوب التفاوض القائم على "الصدمات والتهديد" الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتفاوض تحت ضغط النار، لا يمكن اعتباره تفاوضًا حقيقيًا أو منتجًا لحلول مستدامة.