مش بعرف أبدع فيها.. محمد الخبيري يتحدث عن مقارنة مسلسلات الـ 15 و 30 حلقة

تحدث المخرج محمد الخبيري عن تصدّر مسلسل «وننسى اللي كان» عبر منصة «شاهد» ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، موضحًا أن العمل حقق نجاحًا ضخمًا حتى الآن، رغم انتهاء موسم دراما رمضان 2026 منذ شهر.



وتابع المخرج محمد الخبيري، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية «صدى البلد 2»، حديثه عن فكرة المسلسلات ذات الـ15 حلقة والـ30 حلقة، موضحًا أن المقارنة بينهما صعبة للغاية من حيث الفكرة والمجهود المبذول والأحداث، مؤكدًا أن الأعمال المكونة من 30 حلقة تُعد أكثر صعوبة من نظيرتها ذات الـ15 حلقة، مضيفًا: «أنا مش ضد مسلسلات الـ15 حلقة، لكن لا أجد نفسي أبدع فيها».

وأشار المخرج محمد الخبيري إلى أن مشاهد الأكشن في مسلسل «وننسى اللي كان» جاءت مختلفة، إلى جانب العديد من المشاهد الأخرى، سواء الرومانسية أو الدرامية، والتي وصلت إلى الجمهور بإحساس مميز.