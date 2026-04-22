الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خوفو معجزة هندسية ومعمارية.. رئيس فنلندا يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

زار الدكتور ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، بمرافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الذي رحب بهم وتحدث معهم عن المتحف وما يضمه من صالات وكنوز أثرية واصطحبهم في جولة داخل المتحف حيث قدم شريف السيد من إدارة العلاقات العامة بالمتحف، شرحًا تفصيليا حول المتحف وقاعاته وسيناريو العرض المتحفي.

وتضمنت الزيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون.

وأعرب رئيس جمهورية فنلندا والوفد المرافق له، عن إعجابهم بالمتحف، مشيدين بما يضمه من آثار فريدة ومقتنيات باهرة.

كما ثمنوا تميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

وعقب انتهاء الزيارة بالمتحف، توجه رئيس جمهورية فنلندا والوفد المرافق له إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار القاهرة والجيزة، والذي اصطحبهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، استعرض خلالها تاريخها وأبرز الاكتشافات الأثرية بها، إلى جانب أعمال الحفائر الجارية حاليًا.

وأعرب الرئيس الفنلندي عن انبهاره بعظمة الهرم الأكبر، حيث تساءل عن كيفية بنائه ونقل أحجاره ومدة تشييده، واصفا إياه بالمعجزة الهندسية والمعمارية.

كما حرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة، معربا عن أمله في تكرار الزيارة مرة أخرى، بما يتيح له زيارة المنطقة الأثرية بالكامل.


