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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه شرب البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحطات بسبب الطقس

صدى البلد

صرح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بأن الشركة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة. 

جاء ذلك أثناء اجتماع تم عقده مع رؤساء القطاع التجارى وقطاع المياه ومديري الأفرع ومديري الشئون المالية، لمتابعة أعمال الفروع وبحث المستجدات وما يقابلهم من مشاكل في العمل ومتابعة ما تم إنجازه في أعمال التحصيل، وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل. 

وشدد نشأت على أهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع فروع الشركة، ومراجعة القراءات، ووضع آليات لضبط القراءات، لتُعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.  

ونظرًا للموجة الحارة التى تشهدها البلاد فى هذه الأيام، فقد وجه مديرى الأفرع والمحطات بالأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاكًا للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

وأشار إلى مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي؛ لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، خاصة في أوقات الذروة، مؤكدًا الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية بالإقليم.

ولفت إلى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهلاك المياه الأهداف الاستراتيجية الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى تركيب العدادات مسبقة الدفع

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