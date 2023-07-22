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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدث إطلاق باليستي لكوريا الشمالية منذ آخر صاروخين.. الأسبوع الماضي

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

قال الجيش الكوري الجنوبي يوم السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر غرب شبه الجزيرة الكورية.

 

سيكون هذا أحدث إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية منذ إطلاقها صاروخين باليستيين يوم الأربعاء ، حيث تكثف بيونغ يانغ وواشنطن استعراضهما للقوة العسكرية في مواجهة بشأن برامج الأسلحة النووية والصواريخ في الدولة المعزولة.

تم الكشف عن عدد من صواريخ كروز التي تم إطلاقها منذ حوالي الساعة الرابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (1900 الجمعة بتوقيت جرينتش) ، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

يوم الأربعاء ، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بعد ساعات من ظهور غواصة أمريكية تعمل بصواريخ باليستية مسلحة نوويا (SSBN) في زيارة نادرة لكوريا الجنوبية.

كما حذرت كوريا الشمالية يوم الخميس من أن نشر حاملات طائرات أو قاذفات أو غواصات صاروخية أمريكية في كوريا الجنوبية قد يفي بمعايير استخدامها للأسلحة النووية.

أسلحة النووية الاسلحة النووية الجزيرة الكورية الجيش الكوري الجنوبي

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