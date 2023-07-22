أحزاب توجه التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصرى والقوات المسلحة بالعيد 71 لثورة 23 يوليو المجيدة

حزب الجيل يهنئ الرئيس والشعب والقوات المسلحة بالعيد 71 لثورة 23 يوليو

حزب مصر أكتوبر:

ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ الوطن

رئيس حزب المؤتمر:

ثورة 23 يوليو صفحة خالدة في تاريخ



تقدم عدد من الأحزاب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بالعيد 71 لثورة 23 يوليو المجيدة، وأكدوا أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي.

فى البداية هنأ حزب الجيل الديمقراطى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بالعيد 71 لثورة 23 يوليو المجيدة والخالدة فى نفوس الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية وكل النفوس المحبة للسلام والكارهة للظلم والاستعباد والاستغلال ، مؤكداً أنها كانت حرباً على الاستعمار الذى أجبرته على الرحيل من افريقيا وآسيا وبداية لعهد جديد نالت فيه تلك الشعوب حريتها وإستقلالها.

وأكد الجيل فى بيانه أن ثورة 23 يوليو قام بها طليعة القوات المسلحة من الضباط الأحرار لتعلن بوضوح وللمرة الثانية بعد ثورة أحمد عرابي أن الجيش المصري هو جيش الشعب المعبر عن آماله وأحلامه والقادر على تحقيقها والدفاع عن مكتسباته ومقدراته وحدود بلاده وأمنه القومى.

مشيراً «حزب الجيل» إلى مكانة شهر يوليو فى تاريخ مصر وشعبها ، موضحاً أن جيشها أكد فيه للمرة الثالثة إنحيازه للشعب وأنه القادر على إنقاذ بلاده وهويتها الحضارية وكان ذلك فى الثالث من يوليو والذى أعلن فيها القائد العام للقوات المسلحة إنهاء حكم حلفاء المخطط الشيطانى الغربى "الفوضى المدمرة"وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس للجمهورية وإيقاف العمل بالدستور وحل مجلس الشورى.

وحذر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية من الحملات المغرضة الموجهة "حروب الجيل الرابع" ضد قواتنا المسلحة من أعداء الوطن وعملائه بهدف النيل من ثقة الشعب فيها بحيث يسهل عليهم تنفيذ مخططهم الشيطانى الذى أوقفته قوتنا المسلحة فى 3 يوليو 2013.

ودعا الشهابي الشعب باليقظة والتسلح بالوعي والمعرفة والوقوف خلف الدولة ومؤسساتها للقضاء على المخططات الشريرة والمعادية واستمرار عملية البناء والتنمية.

وهنأ حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري ، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن الثورة كانت عنوانا للإرادة الوطنية من أجل عزة وشموخ هذا الوطن.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الإنجازات، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال ، كما أنها نجحت في نقل البلاد من الملكية للجمهورية، موضحا أن ثورة 23 يوليو غيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانحازت للمواطن.

وأكد الحزب، أن ثورة 23 يوليو سطرها التاريخ بأحرف من نور، حيث أثبتت أحداثها قوة العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة والتي حمل ضباطها الأحرار راية الدفاع عن الوطن من أجل الحصول على الاستقلال وجلاء الاستعمار الأجنبي، مشيرا إلى أننا مازلنا نعيش التداعيات الإيجابية لهذه الثورة.

وأشار الحزب، إلى أن ثورة 23 يوليو باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها حققت العديد من الانجازات للمواطن المصري والعربي حيث فغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقضت على الاستعمار.

وتابع الحزب: الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو يأتي بعد أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، والتي نستلهم منهم العبرة، حيث أن الثورتين ساهمتا في تغيير أوضاع الوطن العظيم والدفع به للأمام.

ووجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة.

واعتبر حزب المؤتمر ، ثورة 23 يوليو صفحة خالدة في تاريخ الوطن لأنها حققت الكثير من الإنجازات العظيمة من خلال وحدة الشعب والجيش.

وأضاف حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن ثورة 23 يوليو أرست مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة وإنهاء الاحتلال والاستعمال وانتقلت بالدولة من الملكية للجمهورية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أنه لولا ثورة 23 يوليو ما تم الانتقال إلى الجمهورية وتأميم قناة السويس وتحقيق الاستقلال بعد احتلال دام 74 عاما، علاوة على تحقيق الإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، و الاتجاه نحو التصنيع لتحقيق الاستقرار الوطني.

وأوضح حزب المؤتمر، أن الاحتفال بثورة 23 يوليو بعد أيام من ثورة 30 يونيو بمثابة تأكيد على أن الشعب والجيش يد واحدة للحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدا أن ما قامت به للقوات المسلحة هو انتصار للشعب ونبضه الحقيقي وإحساسه بالمعاناة ورغبته في التغيير، مضيفا أن ثورة 23 يوليو جعلت لمصر دورا محوريا رائدا في الأمة العربية وعالميا في كتلة عدم الانحياز.

واختتم حزب المؤتمر بيانه بتوجيه الشكر والتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو.