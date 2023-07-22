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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طه الناظر: نجاحات التحالف الوطني للعمل الأهلي لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين

طه الناظر
طه الناظر

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الوطني المشهود للتحالف الوطني للعمل الأهلي، لاسيما وأنه تحرك في محاور وقضايا هامة للغاية وحقق نجاحات ضخمة، في مجال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل وغيرها.

وأكد النائب، أن التحالف الوطني محطة فارقة في تاريخ العمل الأهلي، حيث يضم 34 كيانا تنمويا وخدميا تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 ألف متطوع وإجمالي عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد وصل 30 مليون مستفيد.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، نجح من توفير 39 ألفا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين، وعمل تنسيق مشترك مع الحكومة فى كل ملفات التنمية الشاملة لتعزيز مجهودات العمل الأهلي والتنسيق مع الحكومة لإعطاء معاش شهري منتظم لعدد 350 ألف أسرة، وزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لعدد 100 ألف من صغار الفلاحين.

وأكد النائب طه الناظر أهمية دور التحالف في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، ودعم خطط التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

مجلس النواب النواب التحالف الوطني العمل الأهلي البرلمان طه الناظر

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