عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 23 - 7 - 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر أغلي أعيرة الذهب، ثباتا في معاملات اليوم الأحد 23-7-2023، ليسجل  2463 جنيه للبيع و 2474 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 24 .

واستقر سعر الذهب في مصر  مع بداية تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة وذلك بمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-7-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023

 واعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد اسعار المشغولات الذهبية، عن انخفاض سعر الذهب بمقدار 5 جنيهات على الأقل في نهاية تعاملات أمس السبت.

عيار 18

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب وهو عيار 18 مسجلا  1847 جنيه للبيع و 1856 جنيه للشراء 

 

 


عيار 21


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2155 جنيه للبيع و 2165 جنيه للشراء.

ارتفاع أسبوعي 


وارتفع سعر الذهب في نهاية الأسبوع الماضي كأعلى مستوي له منذ شهرين  ، مدفوعة بضعف الدولار وتزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيختتم دورة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1961.75 دولارًا للأونصة ، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 17 مايو عند 1.987.39 دولارًا، كما أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.35%
وجرى تداول مؤشر الدولار الأمريكي ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في 15 شهرًا ، في حين ارتفع اليوان الصيني بعد أن عدلت السلطات قواعد التمويل عبر الحدود وشوهدت البنوك الكبرى المملوكة للدولة تبيع الدولار.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.
             
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

عيار 14


وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيه للبيع و 1443 جنيه للشراء

كيلو الذهب 


ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

الجنيه الذهب 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 أألف جنيه للشراء 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء.

تراجع في الأسواق

من جانبه أكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

وأضاف عمرو المغربي،في تصريحات له أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

 

دعم الثروة المعدنية


وقبل أيام شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر  التي أقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية.

وأكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير علي الطريق الصحيح ،  وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية  ، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد، وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .

 

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 24 في محلات الصاغة سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

مفاجأة لم تحدث منذ شهور|أسعار الذهب وعيار21 بعد شراء المصريين 80 طن

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

صدمة كبيرة.. إنجي المقدم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتحرش

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 20-7-2023

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس.. وفاة والد الفنانة مي كساب .. تفاصيل تعرض إنجي المقدم للتحرش

أخبار السيارات | أرخص سيارة "زيرو" في مصر "اعرف بكام".. سعر كيا سبورتاج موديل 2024 .. أسعار سيارات فيات في مصر موديلات 2023

عالم أزهري: حالتان ينتظر فيهما الرجل انتهاء عدة طليقته ليتزوج

سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 23 - 7 - 2023

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على الأماكن الأثرية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية بالقانون

توك شو.. أحمد موسى يهنئ أبو العينين بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة ومفاجأة من الأرصاد للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ