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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق أشهر سلاحا ناريا في وجه آخر بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشهار سلاح فى مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ‏كشف رجال الأمن بالقاهرة حقيقة واقعة قيام قائد سيارة بإشهار سلاح فى مواجهة آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالنزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق قرر بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم نشب بينه وبين قائد سيارة أخرى خلاف حول أولوية المرور فقام الأخير بِإشهار سلاح "طبنجة" وتهديده لإجباره على التوقف ولدى تجمع المارة فر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة ، تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح وتبين أنه بلاستيكى الصنع "لعبة أطفال"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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