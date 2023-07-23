نصائح للحفاظ على السيارة في الحر الشديد

كشف المهندس المكانيكى وليد احمد عن بعض النصائح للحفاظ على سيارتك في حالة جيدة في الحر الشديد وذلك من خلال صدي البلد و تتمثل هذه النصائح فى الآتي.

1- تأكد من تشغيل تكييف الهواء بانتظام لتجنب تلف أجزاء النظام الكهربائي وتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك.

2- تأكد من تغيير زيت المحرك والفلتر في الوقت المحدد وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

3- تأكد من تفقد مستوى الزيت والمياه بانتظام لتجنب تلف المحرك.

4- تأكد من تغيير سوائل الفرامل والتوجيه والتبريد والناقل الحركة وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

5- تأكد من تفقد الإطارات بانتظام وضبط ضغط الهواء بشكل مناسب لتجنب التلف والانزلاق والانفجارات.

6- تأكد من تنظيف السيارة جيدًا بانتظام لتجنب تراكم الأتربة والأوساخ والتأكد من صلاحية الدهانات والأجزاء المعدنية.

7- تأكد من تغيير البطارية في الوقت المحدد وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.

8- تجنب ترك السيارة في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

9- تأكد من تغيير فلاتر الهواء بانتظام لتجنب تكون رواسب الغبار داخل السيارة.

10- تأكد من تغيير الشمعات الإشعال في الوقت المناسب لتجنب تلف المحرك واستهلاك الوقود بشكل زائد.

باستخدام هذه النصائح، ستكون قادرًا على الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة وتجنب تلفها في الحر الشديد.