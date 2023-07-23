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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة بالبحر الأحمر: حملة للتأكد من تميز الخدمات المقدمة للمواطنين بمرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى الدكتور محمد سمير حلمي مدير الرقابة الداخلية والمتابعة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية في مرسى علم، برفقة فريق من الخبراء.

كان الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والمرور الدوري بهدف الوقوف على أوجه القصور ومعالجة أي ملاحظات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة مراجعة مستشفى جراحات مرسى علم، الادارة الصحية، ووحدة الحي الأول بمرسى علم. حيث تم التأكد من سير العمل وانتظامه في المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر فرق العمل بكامل قوتها، إضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وأكد الفريق خلال الجولة على جاهزية واستعداد المستشفيات والوحدات الصحية للعمل بأعلى كفاءة، مما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما تمت مراجعة المبادرات الرئاسية، بما في ذلك مبادرة "100 يوم صحة"، والتأكد من تنفيذ القوافل الطبية بمرسى علم، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على تلبية احتياجات المجتمع الصحية.

وأبدى الفريق اهتمامًا كبيرًا برأي المواطنين في الخدمات الصحية، وذلك في إطار حرص وكيل وزارة الصحة على تقدم المنظومة الصحية بالمنطقة وضمان رضا المنتفعين وتحسين الأداء الصحي.

وفي نهاية الجولة، أعرب الفريق عن ارتياحه للوضع العام في مرسى علم، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود وتحسين الأداء لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة تلبي احتياجات المجتمع.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار سعي وزارة الصحة بالبحر الأحمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنطقة.

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