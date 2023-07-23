محمد إبراهيم يكشف سر احتفاله بكأس الرابطة على طريقة شيكابالا

أعرب محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس الرابطة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره العريض على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء السبت على ستاد برج العرب، في نهائي البطولة.

وأضاف محمد إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه كان هناك إصرار وتحدي من نوع خاص لجميع اللاعبين من ‏أجل التتويج بكأس الرابطة، قائلاً« لاعبو سيراميكا كليوباترا كانوا يقطعون 12 و13 كيلومتر ركض في كل مباراة وهو جهد كبير أشكرهم عليه».

وتابع محمد إبراهيم إن دعم مجلس إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبوالعينين ساعد الفريق على حصد كأس الرابطة، موجهاً الشكر لجميع قيادات النادي التي ساهمت في تحقيق تلك الإنجاز.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن هذه التتويج بالكأس سوف يبني عليها الفريق تحضيراته للموسم الجديد في الفترة المقبلة، قائلاً «أتمنى تكون كأس الرابطة بداية لناد يملك الإمكانيات ومسئوليه لم يقصروا معنا».

وعن احتفاله بالكأس على طريقة شيكابالا قال محمد إبراهيم «احتفلت بشكل يجمع بين ميسي في كأس العالم وشيكابالا مع الزمالك، شيكابالا ساندني كثيرا وأعتز به على المستوى الشخصي».