وزارة النقل: أتوبيسات BRT بديلا للميكروباص على الطريق الدائري | تفاصيل

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

النقل الذكي (ITS)

وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي تستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72% ما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.

ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

إلغاء كل السلالم

وقررت وزارة النقل ضمن خطة تطوير الدائري إنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري قبل المطالع والمنازل مع إلغاء السلالم بشكل نهائي، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري.

وقال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة إن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.

الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري

أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من تطوير الطريق الدائري، فقد تم الانتهاء من الأعمال فى المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مروراً بالاوتوستراد حتى المريوطية، بطول 76 كم، وجاري الإنتهاء من المرحلة الثانية.

