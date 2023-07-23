حملة لإزالة التعديات والتصدي لسرقة التيار الكهربائي في الإسكندرية

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، حملة مكثفة بحضور أيمن عادل المكتب الفني للمحافظ التدخل السريع، والرائد خالد نجيب مدير شرطة المرافق بالمنتزه، للتصدي لكافة التعديات على حرم الطريق العام، و التصدي بكل قوة لسرقة التيار الكهربائي، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٣٩ حالة إشغال متنوعة، بطريق الكورنيش، بامتداد الحي، وبشارعي سلمان الفارسي، وأطلس، وأيضا ميدان المندرة الكوبري، وتغريم أحد المحال المخالفة بقيمة ١٠٠٠ جنيه.



جاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وأيضا بحضور مديري وممثلي إدارات المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والكهرباء، والإيرادات، والشؤون الإدارية بالحي.

وأكدت الدكتورة رباب مدني أن الحملات متواصلة استهدافا للحفاظ علي انسيابية الحركة المرورية، والحد مما يؤرق أهالي الحي.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استعادة للانضباط ورفع كافة التعديات، تيسيرا علي المارة في الشارع السكندري.