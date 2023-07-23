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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صادر له قرار هدم.. إزالة أجزاء معلقة بعقار ومخالفات بناء وسط الإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار
إزالة أجزاء من عقار بحي الجمرك وسط الإسكندرية

أزالت إدارة المشروعات بحي الجمرك وسط الإسكندرية الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن ٧ الشافعية، بمنطقة اللبان، والعقار خالٍ من السكان وصادر  له قرار هدم، وجاري رفع مخلفات الأتربة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. 

وذكر الحي في بيان أن ذلك جاء وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

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ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي للمخالفات بشتى أنواعها وفى إطار فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وإحكام السيطرة على المخالفين، شن حي الجمرك حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الموجة (٢١ - المرحلة الثالثة )، وذلك بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، واللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط، ومأمور قسم الجمرك ومأمور قسم اللبان، والكول الأمني والإدارات المعنية بالحي. 

وذكر بيان الحي أنه تم تنفيذ قرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ للعقار ١٦ شارع السبع بنات - اللبان - إزالة تجليد واجهة، وتنفيذ قرار رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ للعقار ٢٧ وكالة الليمون بإزالة بناء بالدور ٢١ من العقار.

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