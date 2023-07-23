مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن قيادة الأهلي

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور عبر صفحتة بموقع فيسبوك.

و كتب مجدي عبد الغني : بالأداء والنتائج من الأفضل بينهما في قيادة الأهلي كولر أم فايلر؟

ويواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاحتفال بفوز فريقه ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر كولر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وبجانبه درع الدوري الممتاز وعلق عليها قائلا "عاد الكأس إلى وطنه .. فخور بأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العظيم عادت القذيفة إلى موطنها .. فخورة بأن تكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العظيم".

وتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي المرة الـ43 في تاريخه، حيث يحتل الصدارة برصيد 82 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في سبع مباريات دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 63 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف.