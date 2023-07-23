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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW الفئة الثامنة الجديدة في مصر.. صور

صدى البلد

تعتبر السيارة BMW 8 Series موديل 2023 المعروفة في مصر باسم الفئة الثامنة أغلى إصدارات العملاق البافاري بالسوق المصري.

BMW 8 Series 

مواصفات السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تتمتع السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بمنظومة دفع رباعي، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو ينتج طاقة اجمالية تصل الى 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر.

 

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

BMW 8 Series 

تأتي السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بتصميم ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، إلى جانب شبكة امامية تنقسم إلى قطاعين مع فتحات هوائية طولية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع جنوط رياضية ذات مظهر هندسي مميز باللون الفضي.

BMW 8 Series 

قياسات وأبعاد السيارة BMW 8 Series موديل 2023

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2023 بطول كلي: 200 بوصة، وعرض 75 بوصة، إرتفاع الكلي: 54 بوصة، وقاعدة العجلات: 119 بوصة.

 

أسعار السيارة BMW 8 Series موديل 2023

السيارة BMW 8 Series موديل 2023 الفئة الأولى GC LCI بقيمة قدرها 8,400,000 جنيه 

السيارة BMW 8 Series موديل 2023 الفئة الثانية CONVERTIBLE LCI بقيمة قدرها 8,650,000 جنيه   

السيارةBMW 8 Series موديل 2023 الفئة الثالثة M8بقيمة قدرها 11,520,000 جنيه     

 

 

BMW BMW 8 Series BMW 8 Series الفئة الثامنة

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