استخدموا المساحات.. مفاجأة في أسباب اندلاع حريق المركز التجاري بموسكو

تعرض مركز تسوق في العاصمة الروسية موسكو لانفجار أنبوب ماء ساخن، حيث تسببت المياه المتدفقة في مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 70 شخصًا بجروح خطيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم بعد أن غمر مركز تجاري بالمياه الساخنة المغلية.

وقع الحادث المروع ، الذي شهد أيضًا 18 شخصًا محاصرين وإصابة 70 آخرين - 50 من المصابين بحروق شديدة - في مركز تسوق Vremena Goda في موسكو ، روسيا.

وبحسب العديد من التقارير ، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى.

وقالت احدى وسائل الاعلام الروسية أنه في محاولة يائسة لإزالة مياه الفيضان ، استخدم العديد من الأشخاص المساحات لمحاولة إخراجها ، ولكن انتهى بهم الأمر بالغرق في السائل المغلي الذي تسبب لهم في عدة 'حروق" نتيجة لذلك.

وأعرب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن تعازيه لأسر الضحايا.

قال: 'تسبب انفجار أنبوب ماء ساخن في حادث كبير في مركز تسوق Vremena Goda.

يُعتقد أن الفيضان نتج عن انفجار أنبوب ماء ساخن ، وقد تم فتح تحقيق جنائي.

تُظهر لقطات فيديو نُشرت على العديد من قنوات Telegram الروسية عدة طوابق من المركز مغمورة بالمياه بارتفاع عدة بوصات ، مع مقطع واحد يوضح كيف كان الماء ساخنًا لدرجة أن مستوى كامل من المركز مغطى بالبخار.

افتتح المركز في عام 2007 فقط وكان موطنًا لأكثر من 150 متجرًا.

تظهر الصور من خارج المركز عدة سيارات إسعاف مليئة بأفراد خدمة الطوارئ يعالجون المتسوقين المصابين