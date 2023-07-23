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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة أعمال تطوير العشوائيات بأحياء مدينة العريش

أعمال رصف طريق ام
أعمال رصف طريق ام القرى بالعريش

تابع وكيل الوزاره اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء،  أعمال تطوير العشوائيات بأحياء العاصمة العريش ،في إطار تكليفات اللواء محمد  عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،   بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

 و كلف رئيس مدينة العريش ، مدير الإدارة الهندسيه ، والإدارة الفنيه، والمركز الاعلامي  بمجلس المدينة، لمتابعه أعمال تطوير شارع ام القري بحي كرم ابو نجيله .. حيث يتم وضع تربه زلطيه تمهيدا للرصف الطرق الرئيسية والجانبية بالحي.  

 

توصيلات المياه:

 

وأفاد مهندس المشروع ، بأنه تم التنسيق بين مرفق المياة والصرف،  وذلك حرصا علي توصيلات المياه الخاصة بالمواطنين في المنازل  والحفاظ عليها ، مؤكدا  مسؤوليته عن أي تلفيات تحدث أثناء العمل والحرص علي اصلاحها.

كما تم أزالة شكوي المواطنين بشأن رفع مخلفات تنظيف شارع ام القري ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

وقد وجة رئيس المدينه الشكر والتقدير للقائمين بالأعمال لجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع . 

 

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