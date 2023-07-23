بريطانيا.. أحد حراس الملك يكسر البروتوكول من أجل لحظة إنسانية

في لفتة إنسانية، كسر أحد حراس الملك تشارلز البروتوكول ووقف في غير مكانه، حتى يتمكن صبي مصاب بمتلازمة داون من التقاط صورة بشكل مريح.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، نال هذا الحارس استحسانًا من الجميع بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يخرج عن مساره حتى يتمكن المصاب بمتلازمة داون من الحصول على صورة مبهجة.

ومن العادات والتقاليد، يُعرف حرس الملك بأنهم صامتون ولا يزالون يقفون في الخدمة خارج المساكن الملكية الرسمية، حتى عندما يحاول السائحون تشتيت انتباههم.

لكن عندما حاول الصبي التصوير خلال رحلته، تحرك الحارس قليلًا إلى جانبه من جل التقاط صورة توثق هذه اللحظة.

