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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبضة نارية.. تطورات الهجوم المضاد الأوكراني

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

اعتبر معهد دراسات الحرب في تقرير له، أن نجاح الهجوم المضاد الأوكراني في ضرب أهداف في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ، قد يقوض القدرات القتالية للجيش الروسي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كييف بوست.

وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للعمليات ناتاليا هومينيوك ، فقد عقدت القوات الأوكرانية الخطط العسكرية الروسية من خلال ضرب إمدادات الذخيرة في عمق الأراضي الروسية.

اضافت هومينوك: "إن الخدمات اللوجستية للروس تعاني الآن".

قالت هومينوك إن انخفاض عدد القذائف في إقليم خيرسون خلال اليوم الأخير يوضح وجهة النظر هذه. القوات الروسية تتعامل مع تراجع عدد  القذائف".

قال الكولونيل الأوكراني سيرهي بارانوف، إن أنظمة الصواريخ والمدفعية الغربية عالية الدقة ساعدت  الهجوم المضاد في تشكيل "قبضة نارية".

وذكر بارانوف إنه بسبب القوة المتزايدة ودقة الضربات ، "لم يعد الروس قادرين على إجراء قتال فعال ضدنا".

وتشير تصريحات المسؤولين إلى أن الضربات الأوكرانية خلف خطوط روسيا أثبتت نجاحها في تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات القتالية الروسية. 

تشن القوات الأوكرانية حملة استنزاف في المناطق التي تسيطر عليها روسيا ، مستهدفة المعدات العسكرية.

وفقًا للمعهد ، فإن هذه الاستراتيجية "تحافظ على القوة العسكرية الأوكرانية على حساب معدل أبطأ من المكاسب الإقليمية بينما تستنزف تدريجياً القوى العاملة والمعدات الروسية"، إلا أنه رغم ذلك لايزال التقييم العام للهجوم المضاد بأقل من التوقعات رغم ما تلقته أوكرانيا من حجم ضخم من الأسلحة والذخائر الأمريكية والأوروبية.

ورغم الدعم الغربي، تسيطر روسيا على مناطق تواجدها، ما دعا البعض من المراقبين الى القول بفشل الهجوم المضاد .

 

 

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