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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود علاء أول الغائبين عن الزمالك فى البطولة العربية.. اعرف السبب

صدى البلد

حرمت الإصابة التى يعانى منها محمود علاء مدافع الزمالك من مرافقة بعثة الفريق الأبيض التى تتوجه الى المملكة العربية السعودية مساء اليوم للمشاركة فى البطولة العربية التى تنطلق فى الفترة من 28 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

ويعانى محمود علاء العائد من الإعارة بالإتحاد السكندري بتمزق فى أربطة الأنكل الأمر الذى جعل الكولومبى خوان كارلوس أسوريو يخرجه من حساباته فى البطولة العربية .

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة . 


وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المشاركة في البطولة العربية وتحقيق نتائج جيدة تليق بإسم وكيان نادي الزمالك. 


وحرص أوسوريو على تحفيز الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة.. وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

تخفيف الحمل البدنى 


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.


وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.


وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.


ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.
تعليمات خاصة لـ"أوباما"

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية  ليوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الأبيض  على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح  اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعقد المدير الفني جلسة سريعة مع يوسف أوباما، على هامش المران، شهدت منحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

الزمالك محمود علاء السعودية الاتحاد السكندري البطولة العربية

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