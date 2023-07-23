بعد عودة العلاقات .. قطر تعين سفيراً لدى الإمارات

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قراراً بتعيين سلطان المنصوري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى الإمارات.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي :"إن القرار يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية".

وأعلنت قطر والإمارات، الشهر الماضي، إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بإستئناف عمل سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة.

وأكد الجانبان وقتها أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.