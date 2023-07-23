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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشاهد مرعبة لاحتراق أفضل الوجهات السياحية في اليونان| صور

مشاهد مرعبة لاحتراق
مشاهد مرعبة لاحتراق افضل الوجهات السياحية باليونان

تعرضت إحدى أهم الوجهات السياحية لحرائق غابات ضخمة، ما أجبر الفنادق والمنتجعات على إجلاء جميع مرتاديها. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تعد رودس في اليونان مكانًا مفضلًا لقضاء العطلات الصيفية للعديد من البريطانيين، ولكن الآن سيترك العديد منهم تقطعت بهم السبل، حيث سيطرت حرائق الغابات على المنطقة وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب معظم أنحاء أوروبا.

مشاهد مرعبة لاحتراق افضل الوجهات السياحية باليونان

استمر الحريق لمدة خمسة أيام، ويكافح رجال الإطفاء المحليون للسيطرة عليه.

ويعتبر حريق رودس هو واحد من العديد من الحرائق التي تضرب البلاد في الوقت الذي تكافح فيه موجة الحر الحارقة 40 درجة مئوية.

مشاهد مرعبة لاحتراق أفضل الوجهات السياحية باليونان

 وأكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ياني أرتوبيوس، أنه تم إرسال رسائل نصية إلى السكان في أربع مناطق، بما في ذلك كيوتاري ولاردو، لحثهم على الإخلاء، حيث تم إحضار 200 من أفراد خدمة الإطفاء للتعامل مع الوضع.

وفقًا لـ CNN Greece، تم بالفعل تدمير حوالي 40.000 فدان من الأراضي، ولكن حتى الآن لم يتم هدم أي منازل بالأرض.

فيما تم إنقاذ حوالي 1000 شخص عبر السفن على الساحل، لكن العديد منهم ما زالوا عالقين.

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