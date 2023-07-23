خوفا من الاحتجاجات .. وزير دفاع ألمانيا يلغي زيارته لبغداد والأردن

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ،اليوم الأحد ، أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ألغى رحلتة التي كانت مقررة إلى العراق والأردن ، مشيرا إلى مخاوف أمنية بعد إحراق السفارة السويدية في بغداد الأسبوع الماضي احتجاجا على حوادث حرق وتدنيس القرآن الكريم.

وتظاهر عدة آلاف من العراقيين أمس يوم السبت في بغداد احتجاجا على حرق وتدنيس القرآن الكريم أو إتلافه مؤخرا خلال احتجاجات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال المتحدث إن إلغاء رحلة بيستوريوس ، التي كان من المفترض أن تستمر لعدة أيام ، جاء أيضًا ردًا على احتجاجات عنيفة ضد منظمة دنماركية غير حكومية في العراق.

وقال المتحدث إن هذا ، إلى جانب خطر حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة ، دفع قوات الأمن الألمانية إلى تقديم المشورة بشأن إلغاء الرحلة ، مضيفة أنها ستتم في وقت لاحق ، ربما خلال الربع الرابع من العام.